LETF Global Titans Hedged

Handelsidee

Angelehnt an den "Dow Jones Global Titans 50". Investition in die 50 größten Multinationalen Konzerne. Hebel zwischen 2x bis 3x. Die Gewichtung der Einzelpositionen erfolgt nach Marktkapitalisierung, angeglichen um den verwendeten Hebel und mit einem Minimum von 1% und Maximum von 8%.



Gehedged mit 30 jährigen US Staatsanleihen.

Gewichtung 45% mit 3x Hebel minimum. Bei Verringerung des Anteils wird der Hebel entsprechend erhöht. 30% Anteil Minimum.



Rebalancing erfolgt vierteljährlich, jährliche Neugewichtung des Aktienanteils und Rollierung der Optionsscheine. mehr anzeigen