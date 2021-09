Technischer Statistik Handel

Handelsidee

Das Wikifolio soll durch wenige kurzfristige, statistisch als chancenreich ausgewertete Aktienkäufe eine solide Rendite mit gleichzeitig geringer Volatilität erzielen.



Das Wikifolio soll eine Rendite von durchschnittlich mindestens ca. 1% pro Monat erwirtschaften, um nach Kosten eine effektive zweistellige Jahres-Rendite zu erzielen.



Die Handelsidee soll grundsätzlich auf einem statistisch-saisonalem Handelsansatz basieren, der klar definierten Regeln folgt. Diese Regeln sollen konstant getestet und angepasst werden, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu optimieren.



Darüber hinaus soll der Handelserfolg durch technische Analyse optimiert werden (z.B. Trendanalyse). Allgemein soll auf eine gute Diversifikation in verschiedene Regionen, Branchen und Trends geachtet werden.



Das Wikifolio soll größtenteils wenige, gut selektierte Aktienwerte von etablierten und global agierenden Firmen umfassen. Zudem können auch andere, vielversprechende Aktien beigemischt werden.



Es soll eine geringe Quote an ausgewählten gemanagten Werten (Fonds, ETFs) für konstantes Wachstum sorgen. Diese sollen länger gehalten werden und insbesondere in Zeiten für Aufschwung sorgen, wenn keine statistischen Handelsempfehlungen vorliegen.



Das Wikifolio hat eine kurzfristige Handelsausrichtung. Dabei können innerhalb kurzer Zeit mehrere Werte gekauft und wieder verkauft werden und sollen in der Regel nur wenige Tage oder Wochen gehalten werden.