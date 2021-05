V4F - LongTermEarnings Leverage

Handelsidee

Meine Strategie ist es, Unternehmen auszuwählen, die auf der Grundlage historischer Daten und meiner Meinung nach das vielversprechendste langfristige Gewinnwachstum als Grundlage für positive zukünftige Entwicklungschancen aufweisen.



Die ausgewählten Unternehmen sollten langfristig steigende Unternehmensgewinne aufweisen, was ein Indikator für einen anhaltenden zukünftigen Anstieg der Aktienkurse und Dividenden sein kann.



Bei der Auswahl solcher Unternehmen bewertet meine Strategie unter anderem in erster Linie das Ergebnis und den Cashflow.



Die so identifizierten Unternehmen sollen mittels Derivaten gehebelt werden. Es ist geplant einen durchschnittlichen Hebel bzw. ein durchschnittliches Omega von 5 im Portfolio zu halten. mehr anzeigen