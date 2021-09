Levermann Piotroski Altman

Handelsidee

Die Idee dieses Wikifolios liegt darin sehr erfolgreiche Handelsideen miteinander zu Verknüpfen, damit man das Beste aus jeder Strategie ziehen kann:



Levermann:

Mit Hilfe von 13 Faktoren wird ein Wertpapier wöchentlich bewertet. Jeder Faktor kann den Wert +1, 0 oder -1 erhalten. Die Gesamtpunktzahl ergibt den Levermann-Score. Anhand dieses Scores kann das Wertpapier in “Kaufen”, “Halten” oder “Verkaufen” eingestuft werden.

Kaufen: Large 4 Punkte, Small und Mid 7 Punkte

Verkaufen: Large 2 Punkte, Small und Mid 4 Punkte



Piotroski F-Score:

Mit Hilfe von 9 Faktoren wird ein Unternehmen bewertet. Jeder Faktor kann den Wert 1 oder 0 erhalten. Die Gesamtpunktzahl ergibt den F-Score. Anhand dieses Scores kann die finanzielle Stärke eines Unternehmens eingeschätzt werden. Ein F-Score zwischen 7 und 9 Punkten ist stark (Kaufsignal). Ein F-Score zwischen 0 und 2 ist schwach (Verkaufssignal).



Altman Z-Score:

Der Altman Z-Score ist ein multivariates Insolvenzprognoseverfahren für Unternehmen. Die Formel gibt an wie wahrscheinlich eine Insolvenz des analysierten Unternehmens innerhalb der nächsten 2 Jahre ist.

Z-Score größer 3 ist die sichere Zone und ein Kaufsignal

Z-Score unter 1,18 ist die unsicher Zone und ein Verkaufssignal



Ziel ist es, das Wikifolio in einem Korridor von ca. 10 bis 15 qualifizierten Aktienwerten zu halten.



Jeden Montag werden die Kennzahlen überprüft und ggf. Aktien gekauft bzw. verkauft. mehr anzeigen