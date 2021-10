Handelsidee

Das Wikifolio ist inspiriert von Ray Kurzweils gleichnamigem Buch "Menschheit 2.0". Es investiert in Unternehmen, die an der technologischen Revolution bis hin zur technologischen Singularität beteiligt sind oder davon profitieren. Themenschwerpunkte sind u.a. Genetik, Biotechnologie, Halbleiter, Robotik, Nanotechnik, Künstliche Intelligenz, Raumfahrt.

Die Investitionen erfolgen schwerpunktmäßig in Wachstumswerte, die entsprechend des Gesetzes vom steigenden Ertragszuwachs profitieren und für Disruptionen in ihrem Geschäftsbereich sorgen können. mehr anzeigen