Mit diesem wikifolio soll versucht werden, eine von Aktienmärkten unabhängige Performance zu erzielen. Das bedeutet, dass schwerpunktmäßig nicht in Aktien bzw. klassische Aktienfonds investiert werden soll. Beimischungen sollen jedoch möglich sein, aber i.d.R. stark untergewichtet bleiben, um die Korrelation dieses wikifolios zu den Aktienmärkten gering zu halten. Es können u.a. Invests in Rohstoffe, Währungen, Edelmetalle, Kryptos und Anleihen getätigt werden. Auch Covered Call Strategien und strukturierte Produkte/Zertifikate können investiert werden. Die Umsetzung soll v.a. mit ETC/ETP/ETF/Zertifikate umgesetzt werden, wobei in das komplette Anlageuniversum investiert werden soll. Mit dieser Strategie soll eine von den Aktienmärkten unabhängige Performance erzielt werden können und kann gut als Diversifikation zu bereits bestehenden Strategien, die in Aktien etc. investieren, angesehen werden. Anlagehorizont v.a. kurz- mittelfristig