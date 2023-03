Nordic Stars

Die Länder im Norden Europas gehören laut diverser Studien seit Jahren zu den nachhaltigsten, innovativsten und wohlhabendsten Nationen der Welt. In vielen Bereichen der Wirtschaft nehmen sie Vorreiterrollen ein und profitieren zugleich von einer großen wirtschaftlichen und politischen Stabilität. In diesem wikifolio soll primär in Aktien von Industrieunternehmen aus Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden investiert werden. Neben Einzelaktien ist auch ein Invest in ETFs möglich. Die Fokussierung erfolgt auf Unternehmen mit hoher und mittler Kapitalisierung, die internationale Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einhalten und nach meiner Auffassung überdurchschnittliche Wachstumschancen bieten. Im Einzelfall können auch Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in das wikifolio aufgenommen werden, wenn ihr Geschäftsmodell ausgezeichnete Wachstumsaussichten hat. Es soll in Aktien unterschiedlicher Branchen investiert werden, wobei Unternehmen, die Kohle, Gas oder Öl fördern, ausgeschlossen sind. Es soll zudem mindestens immer ein Titel aus jedem der o.g. Länder im Portfolio enthalten sein, Es ist grundsätzlich ein mittel- bis langfristiges Investment in die Einzeltitel vorgesehen. Die Auswahl der Aktien soll überwiegend aufgrund fundamentaler Analyse sowie anhand Markt-/Innovations-/Nachhaltigkeits-/Trend- und Konjunktur-Aspekten erfolgen.