OAOC Trading

Handelsidee

Trading nach einem 8 Punkte Plan, der hauptsächlich auf Divergenzen aufbaut

Technische Analyse gepaart mit Fundamentalanalyse.

Unterstützend noch als Indikator der Smart Money Flow.

Investiert wird in Aktien und Kryptowährungen.

Gemischte Investition in die reinen Werte oder auch in Optionen. mehr anzeigen