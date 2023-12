global longterm quality fund

Dieses Wikifolio verfolgt das Ziel, ein Portfolio ausgewählter Qualitätsunternehmen aufzubauen, die nicht nur zuverlässige Dividendenzahlungen leisten, sondern auch durch kontinuierliches Wachstum und eine solide Bilanzstruktur herausragen. Die strategische Ausrichtung dieses Portfolios basiert auf dem langfristigen Schaffen von Werten und der Bereitstellung stabiler Erträge für Anleger. Im Zentrum stehen maximal 15-20 Unternehmen, die aufgrund ihrer fundamentalen Stärke, operativen Performance und langfristigen Perspektiven sorgfältig ausgewählt werden. Die Kriterien umfassen nicht nur die aktuelle Dividendenausschüttung, sondern auch eine nachhaltige Dividendenhistorie und positive Prognosen für die Zukunft. Das Portfolio unterliegt einem aktiven Rebalancing-Prozess, der darauf abzielt, über- oder unterbewertete Unternehmen zu identifizieren und entsprechend zu reagieren. Sollten signifikante Veränderungen in der Bewertung eines Unternehmens auftreten, wird das Portfolio angepasst, um eine optimale Rendite bei vertretbarem Risiko zu gewährleisten. Die begrenzte Anzahl an gehandelten Werten ermöglicht eine intensive Überwachung und gezielte Auswahl. Dabei wird auf eine ausgewogene Diversifikation geachtet, um Risiken zu minimieren und langfristige Stabilität zu gewährleisten. Dieses Wikifolio richtet sich an Anleger, die langfristig in Unternehmen mit bewährten Dividendenstrategien investieren möchten, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität und Nachhaltigkeit der Investments einzugehen. Es bietet eine attraktive Kombination aus solider Dividendenrendite, Fokus auf kontinuierlichem Wachstum und finanzieller Stabilität.