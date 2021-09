REIZend investieren

Handelsidee

Das wikifolio soll Anlagechancen aus einem breiten und internationalem Marktumfeld wahrnehmen. Das Portfolio soll aktiv in allen Markttrends geführt werden. Dabei soll der Anlagehorizont meistens kurzfristig sein.



Das Risikoprofil in diesem Portfolio ist sehr oft spekulativ (Hebelprodukte wie z.Bsp. Zertifikate, Optionsscheine, Knock-Out-Produkte, ...) und dennoch wird versucht, nach System zu handeln. Im wikifolio können sämtliche Produktklassen aus unterschiedlichen Währungsräumen mit Indexfonds (ETFs - Exchange Traded Funds), Fonds, Anlagezertifikaten, Hebelprodukte und Aktien mit unterschiedlicher Gewichtung gehandelt werden.



Der Anlagehorizont ist kurzfristig, dennoch darf und sollte es nicht verwundern, wenn zeitweise einen Cash-Bestand von 100 Prozent besteht. Dies impliziert nicht, dass das Wikifolio nicht mehr aktiv gehandelt wird, sondern dass es sehr wahrscheinlich in diesem Moment laut System keine Einstiegsmöglichkeit in den Markt gibt.



Hier bin ich Trader (kurzfristiger Anlagehorizont) und kein Investor (langfristiger Anlagehorizont). Mir ist egal wohin und wie weit der Zug fährt. Wenn ich merke, dass ich im falschen Zug sitze oder an meinem Ziel(bahnhof) angekommen bin, dann steige ich aus und nehme einen anderen Zug.



Trotz des zeitweise vorhandenem höheren Risikos versuche ich fast immer mein striktes Risikomanagement anzuwenden. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Positionsgröße von der Höhe der Volatilität abhängig sein kann. Des Weiteren sollen zu meinem System grundsätzlich auch wichtige Kriterien einer professionellen Handelsstrategie gehören. Dazu zählen u.a. quantitative Kriterien wie z.Bsp. Fundamentaldaten mit denen ich das generelle Potenzial und die Gewichtung eines Trades in meinem wikifolio bestimme. Der finale Ein- und Ausstieg soll anschließend in der Regel mithilfe charttechnischer Analysemethoden durchgeführt werden. mehr anzeigen