Sammel-Wiki

Handelsidee

Nachbildung einer Strategie, die die besten Wikifolios der klassischen Finanzmarkt-Sektoren (Industrie, Consumer Staples etc.) und Faktoren (Value, Momentum etc) auswählt, da sich aktives Management von Experten empirisch vor allen in Nischen bewähr hat und reale (nach Kosten) Outperformance erzielt.



Assetklassen-übergreifende Investments mit kleinem Exposure in Rohstoffe, Gold, Bitcoin und Ethereum (<20 %). Keine direkten Investments in Derivate.



Risikomanagement im Sinne einer Begrenzung des max Drawdowns auf 20%. mehr anzeigen