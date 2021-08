Genome Editing CRISPR Cas9

Handelsidee

GENOME EDITING





Manipulation durch CRISPR/Cas9: Mit der CRISPR/Cas9 Methode ist es möglich, Erbgut von Menschen, Tieren und Pflanzen zu verändern, Gene werden punktgenau herausgeschnitten und mit fremden Bestandteilen ergänzt oder komplett ersetzt.

Ziel dieser Veränderung ist es, z.B. proaktiv gegen Erbkrankheiten vorzugehen oder den Organismus resistenter gegen Krankheitserreger zu machen.

Diese Genschere könnte also den Kampf gegen u.a. Krebs und die gesamte Gesundheitsbranche revolutionieren.

Ein weiteres, wichtiges Anwendungsgebiet ist die Agrarwirtschaft, wo es bereits gelang, eine Weizensorte glutenfrei zu züchten.

Noch ist diese Schrittmachertechnologie in der Entwicklungs- bzw. Studienphase, allerdings lassen erste Erfolge schon erahnen, wohin die Reise gehen könnte.

Die „Erfinderinnen“ Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier erhielten 2020 den Nobelpreis für Chemie.





Mit diesem Wikifolio versuche ich, diesen Trend der Zukunft greifbar zu machen und diversifiziert diese Branche abzubilden.



-erhöhte Volatilität

-Investitionsquote kann variieren

-Einstiege sind durchaus wichtig aber „Time in the market beats timing the market“

-ESG Kriterien nicht erfüllt





Die Zielgruppe dieses Wikifolios sind Investoren, die einen längeren Investment Horizont haben und sich frühzeitig breit in einem disruptiven Bereich positionieren möchten.

Empfohlen wird dieses Wikifolio als Satellite in einer Core Satellite-Strategie.







Risikohinweis: Dieses Wikifolio unterliegt erhöhter Volatiltät - die Gefahr von Verlusten besteht. Es wird keine Haftung übernommen.

Jeder Investor sollte vorher prüfen, ob die Unternehmen dieses Wikifolios für ihn vertretbar sind.

