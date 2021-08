Handelsidee

In diesem Muster-Portfolio sollen vorwiegend Long-Positionen auf den DAX gehalten werden. In Ausnahmefällen können jedoch auch Short-Positionen eingegangen werden. Hierfür sollen Hebelprodukte, in der Regel Knock-out Zertifikate und Optionsscheine, zum Einsatz kommen. Aktien sollen von Zeit zur Zeit das Portfolio ergänzen.



Diese Entscheidungen sollen in der Regel aufgrund von fundamentalen Daten und mit Blick auf die aktuelle Nachrichtenlage bewertet werden.



Dabei sollen sowohl die Globalanalyse (Konjunkturverlauf, Wechselkurse, Zinsentwicklung, Geldmengenentwicklung, Inflation, fiskalpolitische Vorhaben, politisches Umfeld) als auch qualitative und quantitative Unternehmensdaten ausgewertet und in Bezug genommen werden.

Die jeweilige Positionsgröße sowie der dazugehörige Hebel sollen durch Einsatz einer Trend- und Sentimentanalyse bestimmt werden.



Im Trendtrading kommen vor allem gleitende Durchschnitte zum Einsatz. Es wird versucht den Sweetspot bestmöglich einzuschätzen.



Der Anlagehorizont des wikifolios soll dabei überwiegend im kurzfristigen Bereich liegen. mehr anzeigen