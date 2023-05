AI-Auswahl Tech Aktien - QUANT

[English Version below] Diese quantitative Strategie wurde mit einem Ansatz von ChatGPT konzipiert und mit unserer Expertise weiter optimiert. Es werden nur Aktien aus der Technologiebranche berücksichtigt. Danach werden folgende Bewertungsindikatoren angewendet, um die Aktien weiter einzugrenzen. Wir geben der Aktie einen Punkt, wenn der Gewinn pro Aktie (EPS) im letzten Jahr um mehr als 15% gewachsen ist, und keinen Punkt, wenn das nicht der Fall ist. Wir tun dasselbe für das Umsatzwachstum (mehr als 20%), die Eigenkapitalrendite (mehr als 20%), das Kurs-Gewinn-Verhältnis (niedriger als das Median aller Unternehmen), die Dividende pro Aktie (mehr als 2) und die Marktkapitalisierung (größer als 1 Mrd. USD). Gesamtbewertungsfilter: Wir berücksichtigen nur Aktien, die insgesamt mehr als 3 Punkte aus den o.g. Bewertungsindikatoren erhalten haben. Das Portfolio wurde mit einem Backtest über die vergangenen 10 Jahre mit monatlicher Umschichtung überprüft. Die Details zu den quantitativen Kriterien und die Backtest-Ergebnisse können im Detail auf SimFin angesehen werden unter der Portfolio ID 64286a2ba179b0713b8d1e6b (Name der Strategie "ChatGPT's Choice for High ROI Tech Stocks"). Dieses Wikifolio repliziert die SimFin Strategie 1:1 und wird täglich aktualisiert. -------------------------------------------------------------------------------------- [English Version] This is a quantitative strategy, conceived with ChatGPT and optimized with our expertise. It focuses on tech stocks, using specific indicators for selection. A score is assigned based on EPS growth, sales growth, return on equity, P/E ratio, dividends, and market cap. Only stocks scoring over 3 are considered. The strategy was backtested over 10 years with monthly reallocation, created with SimFin Stock Screener. For details and backtest results, visit SimFin under portfolio ID 64286a2ba179b0713b8d1e6b. This Wikifolio replicates the SimFin strategy daily.