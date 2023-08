Stromspeicher - Batterie und Co.

Strom speichern und effizient zu verteilen kann ein lohnendes Geschäft werden. Dieses Wikifolio soll in die Stromspeicher-Industrie investieren. Nachliegend sind Aktien von Batterieanbieter, es werden aber auch Pumpspeicherwerk, H2-basierte Speicherlösungen, eFules oder ganz neue Ansätze, z.B. Vehicle-to-X oder "Energy Storage as a Service", berücksichtigt. Dabei wird der gesamte Lebenszyklus und die angrenzenden Unternehmen betrachtet: Rohstoffe, Zulieferer von Handware und Software, Fertigungsanlagenhersteller, Betreiber, Netz, Entsorger und Investoren. Besonderes Augenmerk wird auf innovative Unternehmen (z.B. Zell-Chemie, Herstellung etc.) gelegt. Aktien, ETF, Zertifikate sollen aktiv gehandelt werden. Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein. Die Haltedauer soll zwischen wenigen Wochen bis einige Monate liegen. Hinweis: Die Batterie- und Strom-Industrie ist politisch und kann durch unerwartete Entscheidungen und Nachrichten beeinflusst werden. Ein Totalverlust kann nicht ausgeschlossen werden.