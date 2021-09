Prime Sustainable Investment

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll in Aktien, ETF und Fonds investiert werden, welche eine nachhaltige und solide Wertentwicklung versprechen und das Portfolio soll immer gut diversifiziert sein und das Risiko der Investoren zu minimieren.



Das Portfolio soll mit Titeln aus Deutschland, der Schweiz und den USA im Wikifolio vertreten sein und durch Aktien und ETF aus verschiedenen EU Ländern und den Emerging Markets ergänzt werden. Ausserdem, sollen alle Wertpapiere nach der investresearch Aktienbewertungsmethode ausgewählt werden, also ein sehr gutes und überzeugendes Geschäftsmodell. mehr anzeigen