China Reise Travel Boom Aktien

Nach langen Perioden strenger Reisebeschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie zeigt China Anzeichen eines bedeutenden Umschwungs in seiner Reisepolitik. Diese Wikifolio-Strategie konzentriert sich auf die Auswirkungen der Lockerung der Quarantänemaßnahmen in China und die damit verbundene Wiederbelebung des Reiseverkehrs. Die Ankündigung führte zu einem Anstieg der Suchanfragen nach Flugreisen um 850 Prozent auf der Plattform Tongcheng und zu einer Verzehnfachung bei Trip.com. Besonders beliebt sind Reisen nach Macau, Hongkong, Japan, Thailand und Südkorea. Diese Trendwende signalisiert eine potenzielle Rückkehr Chinas als dominanter Ausreisemarkt im weltweiten Tourismus, nachdem Chinesen 2019 rund 127,5 Milliarden Dollar für Reisen im Ausland ausgegeben hatten. Dieses Wikifolio zielt darauf ab, von der erwarteten Erholung im Reise- und Tourismussektor zu profitieren. Es konzentriert sich auf Unternehmen, die direkt oder indirekt vom wiedererwachten Reiseinteresse in China profitieren können, einschließlich Fluggesellschaften, Reisebüros, und Luxushotelketten. Darüber hinaus beobachten wir Unternehmen, die im Bereich der Reisetechnologie und Online-Buchungsplattformen tätig sind, da diese eine Schlüsselrolle bei der Erleichterung des wiederbelebten Reiseverkehrs spielen.