Verdopplung in drei Jahren

Es soll in wikifolios investiert werden, die in der Vergangenheit eine Durchschnittsperformance von mindestens 26% erwirtschaftet haben. Das entspräche durch den "Zinseszins-Effekt" eine Verdopplung nach drei Jahren. Nach 10 Verdopplungen (hier also nach 30 Jahren) würde sich das Anfangskapital vertausendfachen!!! ACHTUNG: Dazu müsste die Durchschnittliche Jahresperformance während der gesamten Laufzeit 26% betragen. Selektion: - die wikifolios sollen seit mindestens drei Jahren existieren - es soll mindestens 100.000€ investiert sein - die Performance soll mindestens 26% betragen Es kann auch in wikifolios investiert werden, die Hebelprodukte enthalten. Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein. Die Zusammenstellung soll etwa monatlich überprüft und angepasst werden.