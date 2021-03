VOLACOASTER

Handelsidee

2021 wird ein spannendes Börsenjahr.

Die Corona Pandemie ist noch nicht vorüber, junge Investoren wirbeln den Finanzmarkt durcheinander und zwingen die Wale mit ihren abgestimmten Aktionen in die Knie.

Fundamental unterbewerte Unternehmen liefern solide Renditen, die Börsenkurse spiegeln das nicht wieder.

Und dennoch, ungeahnte Chancen eröffnen sich bei Börsenneulingen und versprechen fantastische Renditen.

Dieses Portfolio versucht eine Balance aus Old- und New Economy zu schaffen und den Investor solide durch diese spannenden Zeiten zu bringen. mehr anzeigen