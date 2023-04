langfristig entwickeln

Dieses Portfolio soll durch seinen Schwerpunkt auf die weltweite Streuung via ETFs für die langfristige Entwicklung ausgelegt sein. Dabei soll das Portfolio um Rohstoffe und Staatsanleihen ergänzt werden. Dieser feste Kern soll ca. 85% des Portfolios ausmachen. Die ca. 15% variablen Anteile des Portfolios sind typischerweise Branchen- und/oder Dividenden-ETFs und/oder Value-Einzelaktien. Sie können jedoch auch in die festen Bestandteile integriert werden. In Krisenzeiten können sie beispielsweise in zusätzliche Staatsanleihen umgewandelt oder auch cash vorgehalten werden. Die Value-Einzelaktien sollen vorwiegend aus Deutschland und aus den USA stammen und ihrerseits nach Branchen gestreut sein. Die Investitionsquote soll stets sehr hoch sein, Hebelprodukte sind untersagt. Es soll ein regelmäßiges Rebalancing erfolgen.