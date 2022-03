YR Global Opportunities

Handelsidee

Anlageuniversum:

In diesem Wikifolio soll überwiegend in Aktien aus den USA und dem europäischem Raum investiert werden. Um alle Chancen wahrzunehmen, wird jedoch vorbehalten auch in andere Finanzprodukte und Regionen zu investieren.



Rahmenbedingungen:

Grundsätzlich soll ein Liquiditätspuffer von 10% dazu dienen, auf Veränderungen am Markt reagieren zu können.

Um die notwendige Diversifikation sicherzustellen, sollen Einzelpositionen nicht 5% des Portfoliobestandes überschreiten (Fonds und ETFs nicht eingeschlossen). Durch Kursgewinne können besonders erfolgreiche Investitionen diese Schwelle überschreiten, in diesem Fall muss die Position in einem Zeitraum von 3 Monaten reduziert oder aufgelöst werden.



Methodik:

Die Findung der Anlageprodukte und Momentum soll sowohl über die Technische-, als auch die Fundamentalanalyse, sowie der Stimmung, welche über öffentliche Medien vermittelt wird, erfolgen.

Das primäre Ziel dieses Wikifolios ist die Investition in Titel, welche auf einen langen Anlagehorizont eine Wachstums- und Renditechance erwarten lassen. Nach dem Leitfaden "weniger ist mehr" soll das Portfolio wenig Strukturwandel unterliegen und sorgfältig ausgewählte Titel beinhalten, welche über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum gehalten werden.

