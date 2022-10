Christian Baumann

Ich habe inzwischen ca. 30 Jahre Erfahrung mit Aktien. Die Kurse habe ich bereits als 16-jähriger in der Tageszeitung eifrig studiert. Große Erfolge erzielte ich mit dem Neuen Markt, da ich dort noch rechtzeitig den Ausstieg schaffte. Aktuell sehe ich uns in der Endphase des Bullenmarktes. Die Kurse steigen schneller als die Gewinne und die Zinsen steigen wenn auch moderat bereits wieder. Die Arbeitslosigkeit in den U.S.A. ist sehr niedrig. Amerika profitiert zwar noch vom sinkenden Dollarkurs, aber steigende Zinsen und steigende Löhne könnten die Rezession einleiten. Meine Handelsidee habe ich überprüft und für die letzten 3 Jahre zurück gerechnet. Meine Depotkurse werden regelmäßig überwacht. Tägliche Umschichtungen werde ich aber meiden, da ich auf mittelfristige Trends setze. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years