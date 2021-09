Heiko Lesch

Seit 2013 beschäftige ich mich mit dem Aktienhandel. Das Interesse für Finanzen und speziell für Aktien wurde mir durch meine Eltern, die sich ebenfalls für Aktien interessieren und damit handeln, vermittelt. So habe ich in den letzten Jahren mehrere private Depots mit unterschiedlichen Anlage-zielen und -horizonten aufgelegt, die bis heute erfolgreich ihren Wert steigern. Mein Ziel ist es es, meine Anlagestrategien möglichst transparent, informativ und für jeden nachvollziehbar zu gestalten. show more

Awards of all wikifolios

Good communicator Regular activity