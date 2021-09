Trading Idea

In diesem wikifolio "Future GreenTrendTech" soll in zukünftige Wachstumsmärkte investiert werden. Die drei Anlageschwerpunkte fokussieren sich hierbei auf grüne, sprich nachhaltige Firmen, auf zukünftig ausgerichtete neue Geschäftspotentiale und Technologieunternehmen. Das Ziel dieses wikifolios besteht darin, die besten Anlagen aus diesen Bereichen herauszufiltern und diese in dem "Future GreenTrendTech" zu bündeln.



Das Anlageuniversum soll hierbei die Themen der Elektromobilität, alternative Energien, Umweltschutz, Gesundheit, Gaming, Kryptowährungen, Blockchaintechnologie und Digitalisierung abdecken.



Für eine breitere Diversifikation und Risikominimierung können Fonds und ETFs in den oben genannten Bereichen dem "Future GreenTrendTech" beigefügt werden.



Die Entscheidungsfindung der An- und Verkäufe verschiedener Werte soll in der Regel unter der Berücksichtigung von "Technischen Analysen" (z.B Chartanalyse, Zeitzyklen), "Fundamental-Analysen" (z.B Globalanalyse, Branchenanalyse oder Unternehmensanalyse) oder "sonstigen Analysen" (z.B Newstrading, Sentimentalanalyse) stattfinden.



Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein. Der häufige Kauf oder Verkauf von Aktien, ETFs und Fonds soll vermieden werden, das Rebalancing ausgenommen.

