Heiko Schreiner

Faszination Börse Ich bin seit den 80ern (Schulzeit auf dem Wirtschaftsgym.) ein großer Fan der Börse und handle seit 2006 aktiv hauptsächlich Aktien und Derrivate Für den Lang-/längerfristigen Vermögensaufbau bzw. Altersvorsorge gibt es für mich nichts besseres und interessanteres als Aktien. Bei aller vorhandenen Leidenschaft für die Börse bin ich jedoch kein hauptberuflicher Trader , auch weil ich mir einen reinen Schreibtischjob vor dem Computer derzeit eher schlecht vorstellen kann (vielleicht irgendwann.....). Zudem muss ich nicht von den Einkünften aus Aktiengeschäften leben können, was ich als großen Vorteil empfinde. Risikohinweis / Disclaimer: Die hier genannten Instrumente stellen weder Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Eine Haftung für möglicherweise entstehende Vermögensverluste besteht nicht. Es besteht die Möglichkeit, dass ich persönlich zeitweise Wertpapiere, welche auch im Muster-wikifolio enthalten sind, besitzen kann. Selbstverständlich stehe ich hinter meiner Trading-Idee, daher ist es geplant, auch eigene Anteile am Muster-wikifolio zu erwerben. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years