Liontrading

Gehandelt werden sollen in diesem Wikifolio aussichtsreiche Wachstumsaktien, die auf ein neues 52-Wochen bzw. Allzeithoch ausbrechen und folgende Voraussetzungen erfüllen sollen:



Technisch:

- Kurs sollte im Idealfall über SMA50, SMA150 und SMA200 liegen

- Kurs soll sich mindestens 80 % über dem 52-Wochentief befinden

- Kurs befindet sich nicht mehr als 25 % unter dem 52 Wochenhoch

- spätestens alle 30 Tage soll die Aktie ein neues Hoch erreichen

-Gewichtung soll angepasst an Risiko/Volatilität erfolgen.



Fundamental:

- EPS-/Gewinnwachstum über Vorjahresniveau

- EPS- oder Gewinnwachstum möglichst steigend, d.h. EPS-Wachstum der letzten 4 Quartale sollte über dem Durchschnitt der letzten 2 bzw. 5 Jahre liegen.

- Verschuldung soll abnehmend sein, gesundes Wachstum auf Basis der Rule of 40 sollte vorhanden oder zumindest kurzfristig erreichbar sein.



Als Anlagehorizont sollen alle bei L&S erhältlichen Aktien gehandelt werden, es werden keine Titel grundsätzlich ausgeschlossen. show more

