Pets and more

Trading Idea

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Förderung des Wohlergehens von Haus- und anderen Tieren. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns, wie im Anlageziel beschrieben, in Aktien angelegt. Das Teilfondsvermögen kann vollständig in Schwellenmärkten angelegt werden. Maximal 30 % des Teilfondsvermögens können von mir in Aktien angelegt werden, die nicht im Anlageziel beschrieben sind.



Das Wikifolio Animal and Pet Economy soll langfristigen Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Aktien erzeugen, die meiner Meinung nach mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Förderung des Wohlergehens von Haus- und anderen Tieren tätig sind.



Es sollen Aktien gewählt werden, die sich auf grundlegenden Vergleichsdaten vom Wettbewerb durch klare Fokussierung unterscheiden.



Der überwiegende Teil der Aktien soll langfristig bis mittelfristig gehalten werden.



Die Aktien sollen überwiegend aus dem europäischen oder nordamerikanischen Raum stammen. Je nach Marktsituation kann auch in ausgewählte ETF und in andere ökonomische Wirtsschafträume investiert werden. show more

