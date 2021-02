BCF Future Opportunities

Trading Idea

Dieses Wikifolio versucht in die Märkte der Zukunft zu investieren und gleichzeitig eine breite Streuung an Themes zu gewährleisten.



Die folgenden Themenschwerpunkt für die nächsten 10-15 Jahre sind Investmentziele:



- Deep Learning und AI

- Next Generation Data Center

- Virtuelle Welten (AR, VR, Gaming)

- Digital Wallets

- Blockchain und Bitcoin Technology

- Elektrifizierung

- Automatisierung

- Autonome Fahrzeuge und New Mobility

- Delivery Drones

- Space

- 3D Printing

- Genomics



Das Anlageuniversum ist daher breit gestreut, sowohl was das Market Cap anbelangt, als auch Regionen / Märkte.

Die zugrundeliegenden Aktien können eine hohe Volatilität aufweisen, daher liegt unser Anlagehorizont bei 1-3 Jahren, es sei denn, an den zugrundeliegenden Katalysten hat sich etwas geändert.



Wir werden natürlich auf Fundamentaldaten der einzelnen Werte schauen, da es sich zum Großteil um Growth-Stories handelt, werden Katalysatoren eine treibende Rolle spielen.



