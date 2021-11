Trading Idea

Para-UMBRELLA soll in Aktien von Unternehmen, Rohstoffe allgemein oder Finanzinstrumente mit von mir erwarteten großem Entwicklungspotential beinhalten können.



Kernpunkt sollen Investitionen besonders im Pharma und New Technology Bereich auf der gesamten Welt darstellen. Doch können ebenso Unternehmen aus dem Bereich Rohstoffe und verschiedene globale Indices enthalten sein.



Um auf extreme Situationen und einer negativen Überreaktion entgegenzutreten, sollen auch Short-Positionen jeweiliger Unternehmen und/oder Indices möglich sein.



Es sind Investitionen in Aktien, Rohstoffe und Indices aus allen Teilen der Welt möglich.



Grundsätzlich soll das Wikifolio Para-UMBRELLA ein Minimum von 12 Werten gleichzeitig umfassen; ein oberes Limit wird nicht vorgegeben.



Dafür beabsichtige ich ein ein aktives Portfolio Management zu betreiben.



Für das Risikomanagement des Wikifolio Para-UMBRELLA soll das von mir entwickelte "Traffic-Signal-System (TFF)", ein charttechnisches Ampelsystem, herangezogen werden.



Die Aktien der Unternehmen, Rohstoffe und weitere Finanzprodukte sollen solange von mir in Para-UMBRELLA behalten werden, solange das zukünftige Entwicklungspotential von mir als aufrecht betrachtet werden.



Angelehnt ist das Wikifolio Para-UMBRELLA im weitesten Sinne an das Wikifolio UMBRELLA.



Motto: "Never change a Winning Team! Always continue to improve the strategy! As darwinism explains, this is the way of survival!" show more

