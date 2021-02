Trading Idea

Da dieses ein Dachwikifolio werden soll, ist es nicht auf spezielle Strategien ausgelegt.

Ich halte es hier wie im wahren Leben auch....."Alles Gute" ist mir recht.

In diesem Falle soll das heißen, dass ich nicht z. B. spezielle Branchenwikifolios aufnehme,

sondern mein Augenmerk liegt auf Sachen, die sich seit Jahren bewährt haben.

Es gibt so einige, die seit 5 Jahren oder länger stetig gewachsen sind und keine größeren

Einbrüche hatten. Auch wenn das natürlich keine Garantie für kommende Jahre darstellt,

so erweckt es in mir doch erheblich mehr Vertrauen, als jene Sachen, die jahrelang dahingekrebst

sind und dann mal einen starken Aufwind bekommen haben....denn der wird sicher wieder aufhören.

Ein paar mit kürzerer Laufzeit gibt es auch, die mir einen guten Eindruck machen.

Da ich mein anderes Dachwikifolio die letzten Jahre etwas schleifen habe lassen, und unverständlicherweise

ohne große Krisen so manche nicht das halten konnten was sie für mich versprochen haben, ich aber

wieder mit Spaß an der Freude bei der Sache bin, starte ich jetzt neu.

Wollte erst das alte wieder auf Vordermann bringen, aber ein Komplett neues gibt einfach ein besseres Bild

ab.

Hoffentlich versaut mir Corona das gute neue Bild nicht gleich wieder.



So.....nun aber

Ans Werk

