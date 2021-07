BLUE SKY and GREEN MEADOW

Trading Idea

Wikifolio "BSAGM" soll in langfristig aussichtsreichsten Werte mit Chancen auf dauerhafte Kursgewinne investiert werden.

Das Wikifolio soll die Möglichkeit nutzen, in alle Werte des Wikifolio - Anlageuniversum zu investieren.

Die Anlagedauer in einen Wert soll, wenn möglich, mittel- bis längerfristig vorgesehen sein.

Als Entscheidungsfindung soll eine neutral bis positive Wochen und Monatschart als Analyse angewendet werden,

(Gleitende Durchschnitte). show more

This content is not available in the current language.