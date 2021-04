Feel The BUZZ

Trading Idea

Mit diesem wikifolio ist beabsichtigt ungefähr 25 an der Börse notierte Unternehmen auszuwählen, welche hauptsächlich in den USA tätig sind und die ein Höchstmaß an positiver Anlegerstimmung und bullischer Wahrnehmung aufweisen, basierend auf Inhalten, die aus Online-Quellen wie sozialen Medien, Nachrichtenartikeln, Blogbeiträgen und anderen alternativen Datenquellen zusammengetragen werden.



Der Anlagehorizont der Aktien soll mittel- bis langfristig sein, wobei in regelmäßigen Abständen ein Rebalancing durchgeführt werden soll. show more

This content is not available in the current language.