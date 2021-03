Multi Position Strategie

Trading Idea

In diesem wikifolio wird versucht, auf Basis von makroökonomischen Erwartungen, Positionen aufzunehmen, die an längerfristigen Trends partizipieren können.

Daher wird versucht aus sämtlichen Märkten Positionen auszuwählen, von denen ausgegangen wird, dass ein lang anhaltender Trend bevorstehen kann.

Die Haltedauer kann sich daher über Wochen bis Jahre hinziehen.



Die Entscheidungskriterien für die Aufnahme einer Position in das wikifolio soll überwiegend die technische Chartanalyse darstellen. Auch die Erwartungen der Intermarket Verhältnisse sowie die erwarteten Effekte aus geldpolitischem Geschehen können eine Rolle bei der Entscheidungsfindung spielen.



Eine wichtige Grundlage soll auch das Risikomanagement darstellen. Daher soll die Gesamtgröße einer Position 6 Prozent des wikifolio Kapitals nicht überschreiten. show more

