Influencer

Trading Idea

Dieser Wikifolio richtet sich im Wesentlichen nach den Anlageberichten von diversen deutschsprachigen SocialMedia Kanälen deren Expertise ich vertraue!



Hier wird vorwiegend in Aktien investiert, es können aber auch alle anderen Finanzprodukte einschließlich Hebel zum Einsatz kommen. Der Anteil an ETF´s soll zum diversifizierten, risikosicherem Wachstum beitragen, dabei aber nicht mehr als 25% des Portfolio ausmachen.



Darüber hinaus liegt ein Fokus auf "grünen" Werten. Das Ganze ist aber frei von Ideologie, es können auch Papiere der Rüstungsindustrie oder klassische Chemiekonzerne mit platziert sein. Ein weiterer Fokus liegt auf "digital": Da das heute alles mögliche sein kann, ist hier vom Batteriehersteller, dem Clouddienstleister oder Drohnenbauer alles möglich.



Die Positionen werden meist mit eng gesetzten Stop-Loss Ordern gesichert um das Risiko möglichst gering zu halten. Der Anlagezeitraum ist mittelfristig gedacht, in der Regel wird von Daytrades Abstand genommen. show more

