Innovative Tech-Unternehmen

In diesem Wikifolio investiere ich in aus meiner Sicht zukunftsgewandte Technologieunternehmen.

Meine Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden sich an der Trendfolgestrategie und jenen Medienberichten orientieren, die größere Auswirkungen auf einen Aktienkurs haben könnten (Newstrading). Dabei sollten allerdings andere Faktoren, wie beispielsweise längerfristige Entwicklungsmöglichkeiten eines Unternehmens, Quartalszahlen und neu entwickelte Produkte nicht ausbleiben.

Ich strebe grundsätzlich eine mittelfristige Haltedauer (von jeweils 2–10 Wochen) an, welche allerdings, je nach Aktie, variieren könnte. Bestimmte Tech-Giganten werden das Wikifolio wohl nie verlassen, Unternehmen, deren großes Potenzial ich durch die jeweiligen Kurse noch nicht repräsentiert sehe, können länger gehalten werden, wobei ich Aktien mit ungerechtfertigt hohen Kursen abstoßen werde.

Da sich die bisher stärksten Technologieunternehmen in den USA befinden oder am NYSE gehandelt werden, sollte dort der Investitionsschwerpunkt meines Wikifolios liegen. Vor anderen Märkten, sofern sich dort ebenfalls starke Möglichkeiten auftun, werde ich allerdings nicht zurückschrecken.

Das Analageuniversum sollte gänzlich auf Aktien beschränkt sein, da ich mit diesen am meisten Erfahrung gesammelt habe. show more

