Lindy Long Momentum

Trading Idea

Der Lindy-Effekt "ist eine Theorie, dass die zukünftige Lebenserwartung einiger nicht verderblicher Dinge wie einer Technologie oder einer Idee proportional zu ihrem aktuellen Alter ist" https://de.qaz.wiki/wiki/Lindy_effect

Also: Bier wird seit mindestens 6000 Jahren gebraut, Gin erst seit ca. 350. Wenn also Marty McFly in seinem DeLorean einen Abstecher ins Jahr 3535 macht, stehen die Chancen sehr viel besser, dass er sich an der Robo-Bar ein kühles Blondes genehmigen kann als einen Gin Tonic. Und bezogen auf Wertpapiere: Wenn eine Aktie seit 10 Jahren stetiges Momentum zeigt, investiere ich sicherer als in das Highflyer-IPO von gestern.



Das Anlageuniversum sind weltweite Aktien mit einer Mindestkapitalisierung von 500 MioUSD und ausreichend Handelsvolumen. Die ausgewählten Wertpapiere müssen seit mindestens 5 Jahren ein stetiges Aufwärtsmomentum mit mindestens 30% CAGR aufweisen, wobei ein möglichst enger Trendkanal bevorzugt wird. Die Fundamentaldaten müssen den Chartverlauf plausibel widerspiegeln, insbesondere im Hinblick auf eine positive Entwicklung von Umsatz und Cashflow.



Das Wikifolio startet am ersten Handelstag 2021 mit 20 gleichgewichteten Aktien zu je ca. 5%. Das Rebalancing erfolgt am Ende jedes Kalendermonats: Positionen, die mehr als 10% des Gesamtportfolios ausmachen, werden um 1/3 reduziert. Schwächer gelaufene Werte werden nachgekauft, sofern die Charttechnik dafür spricht und sich fundamental keine negative Entwicklung abzeichnet. Verlässt ein Wert den langfristigen Trendkanal nach unten, wird die Position glattgestellt.

Die Investitionsquote liegt stets nahe bei 100%. Größere Cash- oder Goldbestände werden ausschließlich in Sondersituationen gehalten, sofern der S&P500 unter die 200-Tage-Linie fällt und ein Crash des Gesamtmarkts wahrscheinlich ist. show more

This content is not available in the current language.