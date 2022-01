Cross-sectoral Stock-picking

Trading Idea

Abhängig von der wirtschaftlichen Lage, Sentimentverfassung, globalen Trends, politischen und geldpolitischen Vorhaben in den USA, Europa und Asien sollen Aktien aus verschiedenen Sektoren ausgewählt werden, die hierdurch positiv beeinflusst werden. Es soll in Large-, Mid- und Small-Caps investiert werden. Investmententscheidungen basieren auf Fundamentaldaten und Analysen aktueller News deutscher und internationaler Finanz- und Wirtschaftszeitschriften/-magazine/-nachrichten. Die Unternehmen sollen unter anderem über eine gute Preissetzungsmacht, Marktführerschaft und einen klaren USP verfügen. Die Haltedauer von Aktien ist flexibel. Das Portfolio soll Value und Growth Aktien beinhalten. show more

