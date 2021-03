TH Outperform

Trading Idea

Der Kern der Outperformance liegt in der korrekten Bewertung eines Investment. Es sollen in diesem Wikifolio internationale Unternehmen gehandelt werden, die vom Markt falsch bewertet werden.

Im Fokus der Outperformance liegt die derzeit krisensicherste Branche: Software.

Diese Branche ermöglicht enorme Gross-Profit-Margin mit bis zu 90%+ und niedrige Abhängigkeiten zu anderen Schnittstellen wie Zulieferern im Vergleich zu der Produktion. Andere Branchen können situativ hinzugezogen werden.

Bei der Suche nach unterbewerteten Unternehmen wird die Fundamentalanalyse, Charttechnik und Elliott-Wellen-Theorie verwendet, sowie die 8 Jährige Erfahrung in diesem Bereich.

