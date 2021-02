Sustainable Chances

Trading Idea

Dieses Depot orientiert sich gedanklich an meinem anderen Depot, Balanced Future. Allerdings soll hier etwas mehr Chancenorientiert gearbeitet werden. Entsprechend investiere ich stärker in Einzeltitel.



Grundidee ist, in nachhaltige und/oder zukunftsträchtige Unternehmen zu investieren, die einen Mehrwert für die Gesellschaft und die Welt schaffen. Dabei soll zum einen auf sogenannte Megatrends wie Wasserstoff, Digitalisierung etc. gesetzt werden und zum anderen eben auf Nachhaltigkeit.



Die Auswahl der Positionen wird anhand klassischer Kennzahlen der Unternehmen oder der Branche vollzogen. Dabei wird neben einem gesunden Zahlenwerk auch auf zukünftige Potentiale geschaut. show more

