Investment in die Gaming-Branche

Trading Idea

Dieses wikifolio beabsichtigt ein Investment in Einzelaktien der Gaming-Branche. Dabei soll hauptsächlich in Unternehmen investiert werden, die Videospiele entwickeln. Diese Unternehmen werden aufgrund einer fundamentalen Analyse ausgewählt, in denen ein langfristiges Wachstumspotential gesehen wird. show more

This content is not available in the current language.