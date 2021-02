CnD Company

Trading Idea

Es sollen deutsche Blue Chip Firmen mit guten Kapitalrenditen gehandelt werden, die unter ihrem inneren Wert zu kaufen sind. Ich folge dabei dem Paradigma von Warren Buffett. Wir kaufen Firmen aus dem DAX / MDAX / TecDax, also deutsche Standardwerte.

Die Attraktivität eines Geschäftsmodells lässt sich laut Buffett mittels der Zahl Return on Unleveraged Net Tangible Assets (ROUNTA) berechnen. Die Formel dafür lautet

ROUNTA = EBIT / (Tangible Equity - Cash + Total Debt) * 100.

Es geht hierbei darum den Fokus auf die Effizienz des operativen Geschäfts zu richten (weshalb auch der Cashanteil abgezogen wird). Für das berechnen dieser Kennzahl arbeiten wir mit 5-Jahres Durchschnittswerten, sowohl für die Gewinne als auch für die Bilanzkennzahlen, um Sondereffekte zu vermeiden.

Für die Bewertung wird vor allem das Shiller Kurs-Gewinn-Verhältnis herangezogen, da wir in Deutschland viele zyklische Firmen haben und dies somit bei der Bewertung besser berücksichtigen können.

Grundsätzlich versuche ich eine Cashquote von etwa 10 % - 20% zu halten, und nur in Firmen zu investieren, die schon etabliert sind. Wenn keine attraktiven Investmentmöglichkeiten vorhanden sind oder der Markt überwertet ist, kann auch eine höhere Cashquote gehalten werden.

Jedes halbe Jahr wird das Portfolio umgeschichtet, da grundsätzlich eine Gleichgewichtung der einzelnen Aktien sichergestellt werden soll. Dividenden werden reinvestiert. Die Firmen werden verkauft, wenn sie etwa 25% über ihrem Shiller PE-Verhältnis-Median liegen. show more

This content is not available in the current language.