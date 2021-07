Cruiser D200

Trading Idea

Die Idee:

Suche aus den 200 meistgehandelten Aktien aus Deutschland die profitablesten heraus. Der Pofit wird an Kursgewinnen und Dividenden gemessen. Dazu wird ein Regelsystem aus verschiedenen Indikatoren verwendet. Dieses kann auch dazu führen, dass ggf. Aktien mit Verlust verkauft werden.



Es werden im Regelfall 10 gehalten. Optionen werden nicht eingesetzt.



Das Regelsystem hat in der Vergangenheit sehr gut funktioniert. Zur Absicherung in gewissen Börsenphasen wird Cash aufgebaut, soweit sinnvoll, im Regelfall wird eine Vollinvestition angestrebt.



