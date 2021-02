Dividenden und Ausschuettungen

Trading Idea

Ein Wikifolio das darauf ausgelegt ist mit ausgesuchten Aktien und ETF einen konstanten, monatlichen Fluss von Dividenden und Ausschüttungen zu generieren.

Mindestens 10 Positionen.



Zielsetzung sind jeweils 10 Aktien und ETF. Falls möglich gern auch mehr.



"Buy and Hold" bzw. "Fire and Forget" - hier geht es nur um monatliche Ausschüttungen und Dividenden durch einmaligen Erwerb und permanentes behalten. Es werden somit keine Werte verkauft.



Ein Wachstum wird primär nur über Ausschüttungen und Dividenden Zahlungen erreicht. Buchwertsteigerungen sind in diesem Segment eher selten bzw. kaum nachhaltig.



Um ein Wachstum zu begünstigen, werden ~ 50 % der anfallenden Dividenden und Ausschüttungen zum Kauf von Aktien und oder ETF genutzt (Re-Balancen).

Die restlichen ~ 50 % werden zur Begleichung der täglichen Zertifikatsgebühr verwendet.



Langfristiges Ziel ist es, ein permanentes Guthaben im CASH Bestand zu erhalten, sowie die einzelnen Posten das Portfolio ausgleichen zu können und ggf. um weitere Posten zu erweitern.



US Titel fallen derzeit raus, da anfallenden Dividenden leider nicht berücksichtigt werden können. show more

