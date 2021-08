DigitalLifestyle20

Trading Idea

Die Idee: Die globalen Player des Digital Lifestyle in einem Wikifolio abbilden: Streaming, Musik, Videos, digitale Assistenten, Voice Assistants - all assets that make the digital world go round!

Dabei handelt es sich vor allem um Start-ups, die höchstwahrscheinlich noch keine Gewinne erwirtschaften, aber vielleicht auf den großen Exit spekulieren. show more

This content is not available in the current language.