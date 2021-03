Digital Pearl

Trading Idea

Das Wikifolio soll in die - meiner Meinung nach - aussichtsreichsten Digitalen Perlen/Technologiefirmen investieren. Ich bevorzuge vorrangig stark wachsende SaaS-Firmen, also Firmen mit planbaren wiederkehrenden Umsätzen. Neben Champions mit starken ökonomischen Burggräben, fokussiere ich mich gleichfalls auf erfolgsversprechende Small- und MidCaps, die bisher zu unrecht noch nicht das große öffentliche Interesse des Börsenparketts bekommen haben. Entscheidend ist für mich vor allem die (disruptive) Technologie des Unternehmens, das Geschäftsmodell und das Management-Team.



Das Wikifolio strebt einen situationsangepassten Anlagehorizont an. Während sich für etablierte Digital Champions oftmals eine Buy-and-Hold Strategie bewährt, setze ich bei jungen und stark wachsenden Unternehmen auf eine kurze bis mittelfristige Haltedauer.



Durch fokussiertes Stock-Picking soll ein Portfolio entstehen, dass eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt erreicht. Für das Timing und den Einstieg in eine Position setze ich auf sowohl auf verschiedene Bilanzkennzahlen (Enterprise Value, EV/Sales, Cash Flow, Net Retention Rate,...) als auch auf die klassische Charttechnik oder Newsflow. Durch den Fokus auf stark wachsende Firmen, kann es in negativen Markphasen zu erhöhter Volatilität führen. Jedoch sind es oft auch genau diese Firmen, die sich nach negativen Phasen am stärksten erholen. show more

