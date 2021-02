Drivers Seat

Trading Idea

Das Depot ist diviersifiziert in den wichtigsten Märkten weltweit mit Schwerpunkt Zukunftstechnologien und Trends. Das Momentum gibt immer der Gesamtmarkt vor, entsprechend wird die Investitionsquote und Positionierung angepasst. Bei den Einzelwerten liegt der Fokus auf wachstumsorientierten Nebenwerten. Wenn sich Tradingchancen in Indizes, Forex, Rohstoffen oder Edelmetallen ergeben, werden auch diese auf Tages-, Wochen-, oder Monatsbasis gehandelt. Gehebelte Trades werden mit Stopps abgesichert. Besonderheit: Ist eine Position im Geld und verlustfrei abgesichert, wird automatisch Driver's Seat von Sniff ’n’ the Tears gespielt. show more

