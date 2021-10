Trading Idea

Investieren in eine Auswahl von sehr guten (gelisteten) Investment Holdings.

Natürlich darf die Berkshire Hathaway als Core Investment und Aushängeschild nicht fehlen, aber es gibt noch viele weitere spannende (und erfolgreiche) Investment Holdings aus der zweiten und dritten Reihe.

Es werden zu Beginn drei Kategorien an Investments in dem Wikifolio getätigt, auf Basis der Favoritenrollen:

1. Core Investments (a la Berkshire) mit 6%-8% des Investmentbudgets

2. Gute Aussichten: 4%-6% des Investmentbudgets

3. Aussenseiter/Beobachtungstitel: 2%-3% des Investmentsbudgets show more

This content is not available in the current language.