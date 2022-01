Germoney value invest

Trading Idea

In diesem Wikifolio sollen vor allem substanzhaltige Werte gekauft werden, die durch Umbrüche und unsichere Situationen, der gesamten Wirtschaft oder durch Individualereignisse, von den Markteilnehmern negativ betrachtet werden, mit der Annahme, dass diese negative Sicht auf das Unternehmen nicht in dem Maß gerechtfertigt ist. Der Der Fokus liegt hierbei auf deutsche Aktien mit großem Wachstumspotenzial.



Situativ, sofern sich Chancen ergeben, können auch Hebelprodukte erworben werden. Die Haltedauer beschränkt sich hierbei jedoch auf < 1 Woche.



Zur Bewertung werden sowohl charttechnische, als auch fundamentale Bewertungsmaßstäbe herangezogen.

Für meine Entscheidungen sind folgenden Informationen besonders wichtig:

-Marktkapitalisierung

-Buchwert, KBV

-Eigenkapitalquote, Fremdkapitalquote

-KGV

-Cashflow

-Langfristige Gewinn- und Dividendenentwicklung sowie zukünftige Chancen



Portfolioumfang: In der Regel sollen ca. 3-8 Anlagewerte im wikifolio gehalten werden.Je nach Marktlage kann die Anzahl der Positionen schwanken.



Zielrendite: Das Wikifolio soll möglichst die Rendite des Gesamtmarktes (die großen nationalen Aktienindizes) übertreffen und auch in Jahren mit negativer Gesamtmarktentwicklung möglichst eine positive Rendite erzielen.

