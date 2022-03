Trading Idea

Im Wikifolio „Momentum-Value Strategie“ soll in aktuell unterbewertete Unternehmen investiert werden. Diese Unterbewertung wird an Hand technischer Indikatoren und der aktuellen Marktlage ermittelt. Diese so ermittelten Einstiegschance sollen möglichst fokussiert genutzt werden um Renditechancen zu generieren.



Gewählt werden vor allem etablierte Unternehmen, die in der Vergangenheit bereits erfolgreich waren. Diese generell erfolgreichen Unternehme sollen in der aktuellen Situation eine attraktive Bewertung besitzen und kurzfristig Aufwärtspotential bieten. Sollte ein Unternehmen ein wesentliches Potential bieten, kann die Position im Wikifolio ebenfalls wesentlich sein. Es wird direkt in Aktien investiert. Die Branche und auch die Anzahl der Aktien ist nicht festgelegt.



Das Wikifolio wird aktiv gemanagt um Risiken zu minimieren, ebenfalls wird versucht eine 10% Cashquote zu halten um günstige Aktien zu erwerben.



Der Anlagehorizont ist kurz- bis mittelfristig und abhängig von der jeweiligen Aktie und dem Gesamtmarkt.

