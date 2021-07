Growths and Dividends

Trading Idea

Dieses Wikifolio wurde kreiert um auf einen langen Zeitraum hin überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, ohne dabei auf reine Small Caps zu setzen.



Die Struktur des Wikifolios sieht vor, dass in Dividendentitel investiert wird um mit den Dividenden in neue Small Caps zu investieren. Wichtig für die Auswahl der Dividendentitel ist zum einen die Ausschüttungsquote (max 75%), als auch die aktuelle Rendite und die langfristige Beständigkeit des Geschäftsmodells. Nach Möglichkeit werden Firmen ausgesucht, die nicht vermeidbar sind. Als nicht vermeidbar gelten in nach meiner Auffassung Dienstleistungen und Güter, die nicht durch Substitute ersetzt werden können und eine elementare Bedeutung haben für die Zukunft.



Beispiele hierfür:

Mobilfunkanbieter, Funkturmbetreiber, Stromnetzbetreiber, Banken und Versicherungen show more

